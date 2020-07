Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erdogan a rétabli par décret le statut de mosquée de Sainte-Sophie Reuters • 10/07/2020 à 16:20









ISTANBUL, 10 juillet (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a signé vendredi un décret rendant à l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul son statut de mosquée. Son décret a été diffusé sur son compte Twitter une heure à peine après que la plus haute juridication administrative turque a annulé le décret gouvernemental de 1934 ayant transformé l'édifice en musée. Il précise que le contrôle de la mosquée Ayasofya - son nom en turc - est rendu à la direction des affaires religieuses du pays et que l'édifice est rouvert au culte. (Daren Butler version française Henri-Pierre André)

