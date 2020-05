Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet vend son usine norvégienne d'ilménite pour $300 millions Reuters • 14/05/2020 à 09:49









PARIS (Reuters) - Eramet a annoncé jeudi la cession à l'américain Tronox de l'usine norvégienne de transformation d'ilménite de sa filiale TiZir pour un montant de 300 millions de dollars (278 millions d'euros environ), une opération qui permettra au groupe minier de réduire son endettement. Le prix de cession, payable à la date de réalisation de la transaction, correspond à une valeur d'entreprise représentant un multiple d'Ebitda d'environ huit, a précisé Eramet dans un communiqué. Le groupe a également souligné qu'il conservait le contrôle de sa mine de sables minéralisés au Sénégal (Grande Côte Opérations) qui continuera à alimenter l'usine norvégienne en ilménite pour la production de laitier de titane et de fonte. Le site norvégien de TiZir a enregistré un chiffre d'affaires de 154 millions d'euros et un Ebitda de 38 millions en 2019. Selon une source proche du dossier, sa cession a été engagée "bien avant" la crise du coronavirus. "Cet accord nous permettra de valoriser pleinement l'usine norvégienne de TiZir en aval de la filière des sables minéralisés. Avec notre mine au Sénégal qui offre un fort potentiel de création de valeur, nous poursuivrons notre développement sur la partie amont", a déclaré la PDG d'Eramet, Christel Bories, citée dans le communiqué. "Une fois finalisée, cette opération permettra à Eramet de renforcer son bilan", a-t-elle également souligné. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +2.20%