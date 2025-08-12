Eramet-Un spécialiste du manganèse nommé directeur transformation au Gabon

Eramet ERMT.PA a annoncé mardi la nomination de Clément Jakymiw comme directeur transformation en charge du développement industriel de sa chaîne de valeur au Gabon, un poste nouvellement créé, alors que le gouvernement gabonais prévoit d’interdire les exportations de minerai de manganèse.

Le projet du Gabon, annoncé il y a un peu plus de deux mois, s'inscrit dans une dynamique observée dans plusieurs pays africains, notamment la Guinée pour la bauxite, le Zimbabwe pour le lithium, ainsi que le Mali et la Tanzanie pour l’or. Tous cherchent à passer de l’exportation de matières premières à leur transformation locale.

Le directeur général d'Eramet, Paulo Castellari, a déclaré fin juillet avoir rencontré le président gabonais Brice Oligui Nguema, dont la décision pourrait avoir un impact important sur la production de manganèse du groupe français, qui dépend en grande partie des exportations.

Clément Jakymiw, ancien "Deputy COO" en charge du minerai de manganèse, sera rattaché directement à Paulo Castellari dans le cadre de ses nouvelles fonctions, selon un communiqué d'Eramet.

"Cette démarche fait écho à l’ambition portée par le pays en matière d’industrialisation et de transformation locale, et s’inscrit dans la continuité du partenariat de long terme qui unit Eramet au Gabon, pays d’ancrage historique du Groupe depuis près de trente ans", déclare Paulo Castellari dans le communiqué.

Le Gabon, riche en pétrole et en manganèse, abrite certains des plus grands gisements mondiaux, exploités par Comilog et des entreprises chinoises.

Bien que Comilog, dans laquelle le Gabon détient une participation minoritaire, transforme partiellement le minerai sur place, l’essentiel reste destiné à l’exportation.

(Rédigé par Gus Trompiz et Maxwell Akalaare Adombila ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)