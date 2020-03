Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet suspend ses objectifs 2020 en raison de la pandémie de coronavirus Reuters • 30/03/2020 à 08:14









PARIS, 30 mars (Reuters) - Le groupe minier et métallurgique Eramet ERMT.PA a annoncé lundi la suspension de ses objectifs financiers pour 2020, expliquant qu'il n'était pas en mesure de quantifier les effets de la pandémie de coronavirus sur ses objectifs de production et de performance pour cette année. "En conséquence, le groupe a décidé de suspendre la guidance de production et d'EBITDA 2020 telle que communiquée au marché dans sa publication du 19 février 2020", ajoute Eramet dans un communiqué. Le groupe indique qu'il fournira une mise à jour de ses perspectives pour l'année en cours lorsqu'il disposera de plus de visibilité sur les impacts de la pandémie. "Nous sommes confiants dans la solidité de notre situation financière, et dans la capacité de nos équipes à se mobiliser face à cette crise afin d'adapter nos activités industrielles et commerciales avec agilité et rapidité", commente Christel Bories, PDG d'Eramet. Le communiqué: https://www.eramet.com/sites/default/files/2020-03/Eramet-CP-Covid-19-20200330.pdf (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -2.46%