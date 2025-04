Eramet: stabilité du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Eramet fait part d'un chiffre d'affaires ajusté de 742 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2025, stable en comparaison annuelle, reflétant un effet volume/mix négatif (-5%), compensé par des effets prix (+3%) et change (+3%) positifs.



'Le premier trimestre s'est révélé plus difficile que prévu, avec un contexte de marché très incertain, marqué par de fortes tensions commerciales et géopolitiques qui pèsent sur nos marchés', reconnait Christel Bories, la PDG du groupe minier et métallurgique.



'Dans cet environnement perturbé, nous avons réalisé une performance opérationnelle contrastée', poursuit-elle, précisant néanmoins maintenir ses objectifs opérationnels pour l'exercice 2025 'malgré ce contexte compliqué et volatile'.





Valeurs associées ERAMET 49,3200 EUR Euronext Paris -0,36%