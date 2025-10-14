 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 097,20
+0,23%
Indices
Chiffres-clés

Eramet : revient se poser sur l'ex-résistance des 60E
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 14:43

Eramet revient se poser sur l'ex-résistance des 60E, cela n'invalide pas le signal haussier avec un 1er objectif à 63E... mais le potentiel libéré conduit plutôt à anticiper un test des 72E à moyen terme.

Valeurs associées

ERAMET
64,9000 EUR Euronext Paris -1,37%
A lire aussi

  • Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, ici lors d'une manifestation des travailleurs du secteur de la santé à Paris le 9 octobre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Budget: journée d'action des retraités le 6 novembre, annonce Binet (CGT)
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:18 

    La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a appelé jeudi à la "mobilisation" contre le projet de budget pour 2026, indiquant que celle-ci commencerait "dès le 6 novembre prochain" avec une journée d'action des retraités. "Ce budget est très dangereux. Il faut ... Lire la suite

  • La Bourse de Paris s'envole de 2,53% mercredi matin. ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 16.10.2025 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Pages les plus populaires

