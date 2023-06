Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : repasse le cap des 90E, teste la résistance 91,35E information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 11:58









(CercleFinance.com) - Eramet repasse le cap des 90E et aligne une 3ème séance de hausse d'affilée pour un gain cumulé de +14%.

Le titre teste la résistance 91,35E du 19 mais dans ce qui constitue l'ébauche d'une reprive en 'V' pouvant se prolonger en direction de 103E (zénith du 18/04)





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +3.31%