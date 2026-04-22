Eramet relève coupon obligations durables 2028 à 7,25% après échec objectif CO2 2025

* Eramet déclenche majoration de coupon sur obligations sustainability-linked 7% EUR 500 millions échéance 22 mai 2028 (ISIN FR001400HZE3) après non-atteinte du SPT « intensité carbone scopes 1-2 » au 31 décembre 2025. * Taux d’intérêt relevé de 0,25 point à 7,25% à compter du 22 mai 2026, intérêts payables annuellement. * Intensité carbone mesurée à 0,267 tCO₂e par tonne au 31 décembre 2025, versus objectif 0,227 tCO₂e. * SPT « part fournisseurs et clients avec objectifs de décarbonation » atteint à 72%, au-dessus du seuil de 67%. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Eramet SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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