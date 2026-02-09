Eramet réfute les liens entre le départ du DG et le retrait du directeur financier
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 13:50
"Celui-ci a été révoqué en raison de divergences sur les modes de fonctionnement avec le conseil d'administration, comme indiqué dans le communiqué de presse correspondant publié le 1er février", rappelle le groupe minier et métallurgique.
Eramet explique que son directeur financier, qui a rejoint le groupe mi-septembre 2025, a simplement été dispensé temporairement d'activité afin de permettre le bon déroulement d'une enquête indépendante.
Celle-ci a été initiée à la suite d'un "signalement émanant de plusieurs collaborateurs de la direction financière concernant les pratiques de management au sein de cette direction", rappelle le groupe.
Eramet confirme en outre qu'une organisation temporaire a été mise en place afin d'assurer la supervision de sa direction financière, à la suite de la dispense d'activité temporaire d'Abel Martins-Alexandre.
Valeurs associées
|62,6000 EUR
|Euronext Paris
|-8,01%
A lire aussi
-
Deux militantes franco-israéliennes, visées par un mandat d'amener de la justice française pour "complicité de génocide", ont dénoncé dimanche "un procès politique".
-
Google, Shein et vie privée : un montant record de près de 487 millions d'euros d'amendes en 2025 infligées par la Cnil
Deux sanctions majeures ont été infligées en septembre à Google et Shein pour non-respect de la législation sur les cookies. C'est un montant record. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), gendarme de la vie privée en France, a infligé ... Lire la suite
-
(Actualisé avec, Eli Lilly, Kroger, Kyndryl, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , de 0,01% ... Lire la suite
-
Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé lundi des mesures d'urgence pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin d'empêcher de devoir libérer des détenus en attente de procès, avant un projet de loi destiné à diviser par deux les stocks de dossiers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer