Eramet réfute les liens entre le départ du DG et le retrait du directeur financier
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 13:50

Réagissant à des articles au sujet de la mise en retrait temporaire de son directeur financier (DF), Abel Martins-Alexandre, Eramet précise que cette situation "est sans lien avec le départ de Paulo Castellari de ses fonctions de directeur général (DG)".

"Celui-ci a été révoqué en raison de divergences sur les modes de fonctionnement avec le conseil d'administration, comme indiqué dans le communiqué de presse correspondant publié le 1er février", rappelle le groupe minier et métallurgique.

Eramet explique que son directeur financier, qui a rejoint le groupe mi-septembre 2025, a simplement été dispensé temporairement d'activité afin de permettre le bon déroulement d'une enquête indépendante.

Celle-ci a été initiée à la suite d'un "signalement émanant de plusieurs collaborateurs de la direction financière concernant les pratiques de management au sein de cette direction", rappelle le groupe.

Eramet confirme en outre qu'une organisation temporaire a été mise en place afin d'assurer la supervision de sa direction financière, à la suite de la dispense d'activité temporaire d'Abel Martins-Alexandre.

