(CercleFinance.com) - Eramet se redresse après avoir tutoyé le 2 août les 71E (plancher du 21/11/2022), mais cette tendance demeure fragile au vu des maigres volumes, et une reprise de la correction puis un enfoncement des 71E pourraient faire entrer les 69E ('gap' du 3/11/2022) en ligne de mire.





