Eramet: pulvérise la résistance des 102,8, grimpe vers 105E

(CercleFinance.com) - Eramet poursuit sa folle ascension et franchit en force les 105E: le titre pulvérise la fragile résistance des 102,8E, l'éphémère 'pic' du 18 avril 2023, et semble se diriger tout droit vers le retracement du zénith des 114E des 3 et 6 mai 2023.











Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +3.24%