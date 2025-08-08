Eramet : progresse à petit pas, 5/5 à la hausse cette semaine information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 10:04









(Zonebourse.com) - Eramet progresse à petit pas et malgré un 5/5 à la hausse cette semaine, le titre ne reprend que +4,5% vers 49,3E.

Vendredi dernier, le titre avait préservé in extremis son support ascendant en rebondissant sur 47,7E, après avoir plongé de -10% en 48H (31 juillet et 1er août): un gros 'gap' s'était ouvert sous 52,75E, son comblement va nécessiter le retour d'une dynamique plus vigoureuse que celle observée cette semaine.





Valeurs associées ERAMET 49,8400 EUR Euronext Paris +2,38%