Eramet: nouveau directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Eramet annonce que son conseil d'administration, réuni à la suite de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est tenue lundi, a nommé Paulo Castellari en tant que nouveau directeur général du groupe, avec effet immédiat.



Cette nomination fait entrer en vigueur la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, Christel Bories ayant d'ailleurs été reconduite dans ses fonctions de présidente du conseil pour une durée de quatre ans.



Les actionnaires du groupe de métaux ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées, dont la distribution d'un dividende de 1,50 euro par action au titre de 2024, dividende dont le détachement aura lieu le 2 juin et le paiement, à partir du 4 juin.





Valeurs associées ERAMET 50,1500 EUR Euronext Paris 0,00%