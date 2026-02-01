Eramet met un terme au mandat de son DG en raison de divergences sur le fonctionnement

(Actualisé avec précisions durant l'appel avec les journalistes)

Eramet ERMT.PA a annoncé dimanche avoir décidé de mettre un terme au mandat de son directeur général Paulo Castellari, moins d'un an après sa prise de poste, en raison "de divergences avec ce dernier sur les modes de fonctionnement".

Le conseil d’administration de l'entreprise minière et métallurgique française indique dans un communiqué que son mandat a pris fin dimanche à 20h00 (19h00 GMT) et que la présidente du groupe, Christel Bories, assurera sa fonction "le temps de mener un processus de désignation d’un nouveau directeur général".

Christel Bories a précisé lors d'un appel avec les journalistes que cette décision n'avait "rien a voir avec les résultats" et que la stratégie du groupe n'était pas modifiée.

"On est sur des différences sur les modes de fonctionnement", a-t-elle ajouté, notamment des problèmes de coordination entre le directeur général et le conseil d'administration mais aussi avec les équipes.

Interrogée afin de savoir si la décision du conseil d'administration était unanime, Christel Bories n'a pas souhaité commenter.

En octobre dernier, l'entreprise, active notamment dans les secteurs du nickel et du manganèse, a annoncé une baisse de 10% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, pénalisé par un effet prix négatif, malgré une hausse des volumes vendus.

Eramet a séparé l'année dernière les fonctions de président et directeur général, toutes deux alors occupées par Christel Bories, cette dernière ayant décidé de se retirer de ses fonctions exécutives.

Paulo Castellari avait pris son poste de directeur général le 27 mai dernier.

Les fonctions de président et directeur général seront de nouveau séparées à la nomination d'un nouveau DG, a précisé Eramet dans son communiqué.

La publication des résultats annuels d'Eramet est toujours prévue le 18 février, a ajouté le groupe.

(Reportage Gus Trompiz, rédigé par Kate Entringer)