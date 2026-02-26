 Aller au contenu principal
Eramet met à l'arrêt le site de Grande Côte au Sénégal après un incendie
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 08:44

Eramet ERMT.PA a annoncé jeudi qu'un incendie qui s'était déclaré dimanche dernier sur son site de Grande Côte au Sénégal avait conduit à la mise à l’arrêt de la WCP (Wet Concentration Plant) du groupe minier français dans le pays.

"Cette situation interrompt la production et conduira à la mise à l’arrêt de l’ensemble du site pour une période prolongée à partir de mars 2026, sans date de reprise définie à ce stade", précise un communiqué d'Eramet.

Le groupe, qui avait annoncé lundi qu'aucune victime ni aucun blessé n'était à déplorer après l’incendie, ajoute suspendre sa guidance 2026 de production de HMC (Heavy Mineral Concentrate) à la suite de l'interruption d'activité.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)

