Eramet : lourde rechute vers 81,3E, surveille 81,1E

(CercleFinance.com) - Eramet subit une lourde rechute vers 81,3E et le titre devrait retracer incessamment son plancher des 81,1E du 31 mai.

Le risque est que le titre ait déjà entamé une 'vague 5' de baisse qui pourrait ramener le cours au contact du plancher des 71,5E du 21/11/2022, voir du sommet du 'gap' des 69E du 3/11/2022 : c'est ce que prédit la 'règle du balancier' entre 93,1 et 81,1E.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -4.74%