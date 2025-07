Eramet: le titre s'envole en direction des 54 E information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - Eramet progresse de 4% cet après-midi vers 49,60 E et pourrait bien se diriger vers les 54 E.



La valeur devra valider le débordement des 52E puis des 53,1E qui semble imminent, le principal soutien moyen terme demeure situé à 48,8E.





Valeurs associées ERAMET 49,7600 EUR Euronext Paris +4,32%