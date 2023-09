Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: le titre recule, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 17:22









(CercleFinance.com) - Eramet cède près de 2% à Paris alors queAlphaValue a abaissé vendredi sa recommandation sur le titre, ramenée de 'accumuler' à 'alléger', avec un objectif de cours réduit de 76,5 à 68,9 euros.



Dans une note diffusée à la mi-journée, le bureau d'études explique que la valorisation du groupe minier va être nécessairement affectée par le risque géopolitique.



S'il reconnaît que la situation pourrait rapidement évoluer, dans un sens comme dans l'autre, AlphaValue juge que son changement de cible est pour l'instant modéré, voulant donner à la société le 'bénéfice du doute' face aux incertitudes qui entourent encore le futur du Gabon et l'évolution de ses relations avec le groupe français.



Mais le cabinet indépendant souligne que ces troubles surviennent dans un contexte déjà délicat pour Eramet, confronté à un repli des prix des matières premières dans tous ses métiers, ce qui avait déjà conduit AlphaValue à abaisser son objectif de cours au début du mois d'août.





