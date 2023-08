Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eramet: le titre rebondit après le trou d'air de la veille information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 10:47

(CercleFinance.com) - Eramet gagne près de 10% jeudi matin à la Bourse de Paris, profitant d'un rebond marqué après la forte baisse provoquée la veille par l'annonce d'un coup d'Etat au Gabon, où le groupe exploite la première mine de manganèse au monde.



Mercredi, le titre du spécialiste de l'extraction de minerais était tombé en séance à son plus bas niveau depuis près d'un an, après qu'un groupe d'officiers eut évincé du pouvoir le président Ali Bongo, tout juste réélu.



Le groupe a néanmoins rassuré le marché hier soir en annonçant le redémarrage immédiat du fret ferroviaire ainsi que la reprise de ses activités de production de manganèse.



Au total, la production de la mine de Moanda n'aura donc été arrêtée que pendant 24 heures et le transport ferroviaire pendant 18 heures.



Les investisseurs semblent par ailleurs vouloir relativiser les conséquences de ce coup d'Etat, jugeant que le Gabon est tout aussi dépendant d'Eramet que le groupe ne l'est de lui.



Chez Oddo BHF, Maxime Kogge estime ainsi que le scénario d'une éviction est 'a priori peu probable'.



'A défaut, le nouveau gouvernement pourrait chercher à accroître la part des richesses issues du minerai', tempère toutefois l'analyste, qui rappelle qu'Eramet a versé l'an dernier 142 millions d'euros au Gabon en impôts, taxes, redevances et dividendes.



Les équipes de Stifel, qui affichent une recommandation d'achat sur le titre, estiment même que ce bouleversement politique pourrait être une bonne nouvelle pour le groupe.



'Un arrêt limité de la production pourrait se révéler bénéficiaire', indique le bureau d'études dans une note diffusée dans la matinée.



'Eramet devrait pouvoir rapidement rattraper le manque à gagner au niveau de la production, mais pourrait surtout profiter d'une remontée des prix du minerai de fer due aux risques géopolitiques', souligne Stifel, qui rappelle que les cours s'étaient envolé de plus de 20% en début d'année suite au glissement de terrain qui avait arrêté son activité sur le mois de janvier.