Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet - Le résultat net part du groupe annuel accuse une perte de €184 mlns Reuters • 19/02/2020 à 19:52









19 février (Reuters) - Eramet SA ERMT.PA : * ERAMET - LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL ACCUSE UNE PERTE DE €184 MLNS CONTRE UN GAIN DE €53 MLNS IL Y A UN AN * ERAMET - L'EBITDA ANNUEL S'ÉLÈVE À €630 MLNS CONTRE €843 MLNS IL Y A UN AN * ERAMET - LE CA ANNUEL S'ÉLÈVE À €3,67 MDS CONTRE €3,83 MDS IL Y A UN AN * ERAMET NE PROPOSE PAS DE DIVIDENDE * ERAMET - A DATE, LES OPÉRATIONS DU GROUPE N'ONT PAS ÉTÉ AFFECTÉES DE FAÇON SIGNIFICATIVE PAR L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS * ERAMET DIT QUE SON EBITDA PRÉVISIONNEL DE 2020 DEVRAIT ÊTRE PROCHE DE €400 MLNS AVEC L'HYPOTHÈSE DES CONDITIONS DE MARCHÉ DE JANVIER 2020 ET SANS PRISE EN COMPTE À DATE DE L'IMPACT ÉVENTUEL LIÉ À L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS * ERAMET - AVANCÉES DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE ATTENDUES EN 2020, MALGRÉ UNE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE MOINS FAVORABLE Pour plus de détails, cliquez sur ERMT.PA (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -1.51%