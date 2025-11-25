Eramet : le rebond sur 48,6E s'amplifie, refranchit 51E
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 10:20
Peut-être assiste t'on à une ébauche de reprise en 'V' mais les obstacles sont nombreux, à commencer par la MM200 qui gravite vers 52E, puis l'ex-plancher des 52,7E du 11/11, puis la MM100 vers 53,10E.
Le sommet du 'V' pour Eramet se situe vers 55,4E, résistance testée les 17, 19 et 20 novembre (à l'ouverture).
