Eramet-Le CA en baisse de 10% au T3, réduit son plan de capex 2025

Eramet ERMT.PA a annoncé jeudi une chute de 10% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, pénalisé par un effet prix négatif, malgré une hausse des volumes vendus, et a réduit la fourchette de son plan de capex 2025 à 400–425 millions d’euros, contre 400–450 millions d’euros précédemment.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer