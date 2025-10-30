 Aller au contenu principal
Eramet-Le CA en baisse de 10% au T3, réduit son plan de capex 2025
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 07:46

Eramet ERMT.PA a annoncé jeudi une chute de 10% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, pénalisé par un effet prix négatif, malgré une hausse des volumes vendus, et a réduit la fourchette de son plan de capex 2025 à 400–425 millions d’euros, contre 400–450 millions d’euros précédemment.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ERAMET
59,850 EUR Euronext Paris +1,35%
