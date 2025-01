Eramet: la PDG va quitter ses fonctions exécutives information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Eramet a annoncé mardi son intention de dissocier les fonctions de président et de directeur général à compter de son assemblée générale du 27 mai prochain dans un contexte d'évolution de sa gouvernance.



Cette annonce survient alors que Christel Bories, son actuelle PDG, a informé le le conseil d'administration du groupe minier de son souhait de poursuivre ses missions en tant que présidente, mais de se retirer de ses fonctions exécutives au terme de son mandat en cours.



'A 61 ans et après huit années à la tête d'Eramet, j'estime que le moment est venu de transmettre mes fonctions exécutives et de me recentrer sur mes missions de présidente', a-t-elle expliqué.



Il sera proposé aux actionnaires de la société de renouveler son mandat d'administratrice lors de l'AG du 27 mai, après quoi le conseil prévoit de renouveler son mandat de présidente.



Les fonctions de président et de directeur Général étant appelées à être dissociées, Eramet indique avoir engagé un processus de sélection en vue d'identifier son prochain directeur général, dont le nom devrait être connu d'ici la fin du 1er trimestre.



Depuis 2017, Christel Bories avait conduit la transformation stratégique du groupe en diversifiant notamment ses activités dans les métaux de la transition énergétique.



Dans l'intervalle, le cours de Bourse d'Eramet a progressé de plus de 50%.



Suite à l'annonce de son départ en tant que directrice générale, l'action cédait plus de 2% mardi matin dans les premiers échanges.





Valeurs associées ERAMET 57,00 EUR Euronext Paris -1,81%