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Eramet-L'État français va augmenter sa participation et devenir le premier actionnaire
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 19:12

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Eramet ERMT.PA a confirmé lundi son intention de lancer une augmentation de capital avec Droits Préférentiels de Souscription (DPS) de 500 millions d'euros au quatrième trimestre de 2026 qui va faire de l'État français le principal actionnaire du groupe.

L'investissement de l'Etat se fera "via un investissement stratégique de l'Agence des Participations de l'Etat (APE)", précise Eramet dans un communiqué. L'APE souscrira pour sa quote-part (27,1% du capital) et achètera, en fonction du cours de référence de l'opération, tout ou partie des DPS de Sorame-CEIR de sorte à ce que les droits de votre de l'APE ne dépassent pas 49%.

"Cette opération, indispensable pour assurer la pérennité financière du groupe, constitue un jalon majeur pour Eramet. Elle permet de réaliser en 2026 l'augmentation de capital annoncée en février dans le cadre de notre plan de financement", a déclaré la P-DG Christel Bories, citée dans le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet)

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