Eramet : franchit les 53,4E, pourrait effacer l'obstacle des 56,5E
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 17:06

Eramet s'envole de +6% vers 55,9E et pulvérise ce 24/09 la résistance des 52,5E du 13 au 19, puis dans la foulée la résistance oblique baissière moyen terme qui gravite dans la zone des 53,4E : une dynamique haussière moyen terme peut s'enclencher et le franchissement des 56,5E (résistance du 25 au 28/7) validerait un objectif de 62,5E, soit le retracement du zénith du 6 mars dernier.

