Eramet: en retrait avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Eramet perd 1% sur fond de propos défavorables chez Oddo BHF, qui reste à'sous-performance'avec un objectif de cours abaissé de 48 à 44 euros, dans le sillage d'une réduction de ses prévisions de résultats pour le groupe minier et métallurgique.



Malgré des perspectives à long terme jugées intéressantes dans la transition énergétique, le bureau d'études considère ainsi que l'horizon à court terme reste entravé par les baisses de prix, ainsi que par une structure financière trop lourde.







Valeurs associées ERAMET 45,9400 EUR Euronext Paris -1,50%