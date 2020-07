Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet-Ebitda en fort recul au S1 sous l'effet des prix et de la crise aéronautique Reuters • 29/07/2020 à 18:49









PARIS, 29 juillet (Reuters) - Eramet ERMT.PA annonce mercredi: * UN EBITDA EN FORT RECUL AU PREMIER SEMESTRE 2020, À 120 MILLIONS D'EUROS, SOUS L'EFFET DES PRIX ET DE LA CRISE AÉRONAUTIQUE * UNE PERTE NETTE PART DU GROUPE AU S1 DE 623 MILLIONS D'EUROS * LE RÉSULTAT NET A ÉTÉ IMPACTÉ PAR UNE CHARGE NON RÉCURRENTE DE 459 M€ PRINCIPALEMENT LIÉE À LA CRISE, DONT 197 M€ POUR DÉPRÉCIATION D'ACTIFS DE LA FILIALE AUBERT & DUVAL ET 142 M€ LIÉE À LA MISE SOUS COCON DU PROJET LITHIU * MAINTIENT LA SUSPENSION DE SES PERSPECTIVES D'EBITDA POUR L'ANNÉE 2020 EN RAISON DE L'INCERTITUDE LIÉE À LA CRISE ÉCONOMIQUE DUE AU CORONAVIRUS (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -1.66%