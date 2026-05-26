Eramet confie sa direction financière à Simon Henochsberg

Eramet annonce la nomination de Simon Henochsberg au poste de directeur financier groupe et membre du comité exécutif. Il succède à Abel Martins Alexandre, qui a quitté l'entreprise.

Depuis 2024, Simon Henochsberg occupait les fonctions de vice-président stratégie du groupe. À ce poste, il a piloté les travaux stratégiques d'Eramet dans un contexte de profonde transformation. Depuis février 2026, il assurait également la transition à la tête de la direction financière en qualité de co-directeur financier, avec notamment la responsabilité du plan de financement présenté lors des résultats annuels.

Diplômé de l'École Polytechnique et titulaire d'un master d'analyse politique et économique de la Paris School of Economics, Simon Henochsberg a débuté sa carrière chez Rothschild & Co, au sein du pôle Sovereign Advisory. Pendant cinq ans, il y a conseillé des Etats et de grandes institutions sur des opérations de financement complexes et des problématiques de dette souveraine.

Entré chez Eramet en 2022 comme directeur de cabinet de la présidente-directrice générale, il s'est distingué par sa capacité à piloter des dossiers stratégiques transversaux et à coordonner efficacement les différentes directions du groupe. Cette expérience lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des enjeux opérationnels, financiers et stratégiques d'Eramet.