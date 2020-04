Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: CA en baisse de 11% au T1, pas de visibilité sur l'impact de la crise sanitaire Reuters • 28/04/2020 à 07:43









PARIS, 28 avril (Reuters) - Eramet SA ERMT.PA : * ANNONCE UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE € 774 MILLIONS AU 1ER TRIMESTRE 2020 EN BAISSE DE 11% PAR RAPPORT AU 1ER TRIMESTRE 2019, PRINCIPALEMENT SOUS L'EFFET DE LA BAISSE DU PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES * ERAMET CITE LES COURS DU MINERAI DE MANGANÈSE ET DU FERRONICKEL * ERAMET PROPOSERA LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 26 MAI DE NE PAS VERSER DE DIVIDENDE * "L'IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR NOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE EST LIMITÉ", SOULIGNE CHRISTEL BORIES, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE * "IL EST TROP TÔT POUR MESURER L'IMPACT DE LA SITUATION SANITAIRE SUR L'ACTIVITÉ DES PROCHAINS TRIMESTRES MAIS JE SALUE L'EXEMPLARITÉ ET L'ENGAGEMENT DE NOS ÉQUIPES QUI S'ADAPTENT ET TRAVERSENT CETTE SITUATION HORS NORME AVEC UN FORT ESPRIT DE COOPÉRATION", AJOUTE-T-ELLE * LA COMPAGNIE N'EST TOUJOURS PAS EN MESURE DE QUANTIFIER DE FAÇON PRÉCISE L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES OBJECTIFS DE PRODUCTION ET DE PERFORMANCE POUR 2020 Le communiqué d'Eramet: https://www.eramet.com/sites/default/files/2020-04/Eramet-CP-Chiffre-daffaires-T1-2020-20200428.pdf sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ERMT.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -0.55%