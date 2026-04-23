Eramet-CA ajusté en hausse de 13% au T1

Le groupe minier français Eramet

ERMT.PA a fait état jeudi d'une hausse de 13% de son chiffre d'affaires ajusté au premier trimestre, malgré un contexte économique incertain et des pressions inflationnistes sur les prix de vente et le coût des intrants.

L'entreprise a publié un chiffre d'affaires ajusté de 840 millions d'euros au cours de la période allant de janvier à fin mars, contre 742 millions d'euros un an plus tôt.

Le producteur de nickel, de manganèse et de lithium a par ailleurs confirmé la réduction attendue de ses dépenses d'investissements (Capex) en 2026, entre 250 millions à 290 millions d'euros.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)