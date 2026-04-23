Eramet: CA ajusté en hausse de 13% au 1er trimestre

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Le ‌groupe minier français Eramet ​a fait état jeudi d'une hausse de 13% de son ​chiffre d'affaires ajusté au premier ​trimestre, malgré un ⁠contexte économique incertain et ‌des pressions inflationnistes sur les prix de ​vente ‌et le coût des ⁠intrants.

L'entreprise a publié un chiffre d'affaires ajusté de 840 ⁠millions ‌d'euros au cours de ⁠la période allant ‌de janvier à fin ⁠mars, contre 742 millions ⁠d'euros un ‌an plus tôt.

Le producteur ​de nickel, ‌de manganèse et de lithium a par ​ailleurs confirmé la réduction attendue de ⁠ses dépenses d'investissements (Capex) en 2026, entre 250 millions à 290 millions d'euros.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Blandine Hénault)