Eramet : bientôt au contact de la résistance des 59,25E information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 17:02









(CercleFinance.com) - Eramet poursuit le rebond amorcé vers 51E mi-décembre et se hisse au-delà de 58,5E: le titre sera bientôt au contact de la résistance des 59,25E du 7 novembre (et ex-plancher du 10 septembre).

Au-delà, Eramet visera le comblement du 'gap' des 65,45E du 5 octobre 2024.





Valeurs associées ERAMET 58,05 EUR Euronext Paris +2,29%