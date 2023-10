Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: bien orienté après un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 13:20









(CercleFinance.com) - Eramet grimpe de près de 6%, soutenu par un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance', au vu d'un potentiel de hausse de 38% par rapport à son nouvel objectif de cours de 85 euros sur le titre du groupe minier et métallurgique.



'Nous sommes confortés par la bonne performance générale du troisième trimestre en termes de production et de coûts', indique l'analyste qui considère en outre que l'action 'apparaît extrêmement bon marché à seulement trois fois l'EBITDA ajusté 2024'.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +6.80%