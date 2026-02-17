 Aller au contenu principal
Eramet : bascule sous 57,5E, les 53,5E se rapprochent
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 12:26

Eramet enfonce coup sur soup le palier de soutien situé vers 60E, puis celui des 57,5E : le comblement du "gap" des 57,65E du 31/12/2025 n'arrête pas la chute du titre qui se dirige vers un test de laMM200 (55E) puis du support oblique moyen terme qui gravite vers 53,5E.

Valeurs associées

ERAMET
57,5000 EUR Euronext Paris -2,54%
