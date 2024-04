Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: baisse de 19% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ajusté s'élève à 761 ME au 1er trimestre 2024 en intégrant la contribution proportionnelle de Weda Bay, en baisse de 19 % (- 22 % à périmètre et change constants, avec + 2% d'effet change).



Le chiffre d'affaires des activités Manganèse est en hausse de 2 % à 448 ME au 1er trimestre 2024. Les ventes de l'activité minerai sont en hausse de 22 % à 254 ME.

Les ventes de l'activité alliages sont en baisse de 16 % à 193 ME.



La production mondiale d'acier carbone devrait légèrement augmenter en 2024. La demande de minerai pourrait s'inscrire en léger recul sur l'année, compte tenu d'un déstockage attendu d'alliages de manganèse en Chine.



Le chiffre d'affaires ajusté des activités Nickel s'élève à 259 ME en intégrant la contribution proportionnelle de PT Weda Bay Nickel.



La demande de nickel primaire est attendue en hausse au 2ème trimestre par rapport au trimestre précédent.



L'EBITDA ajusté devrait se situer entre 750 ME et 900 ME en 2024 pour l'ensemble du groupe. Le montant des investissements financés par le Groupe en 2024 est confirmé entre 700 ME et 750 ME.





ERAMET Euronext Paris +2.10%