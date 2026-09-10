Eramet annonce le redémarrage de la mine de nickel de Weda Bay en Indonésie

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le groupe minier français Eramet a annoncé jeudi le "redémarrage des opérations minières" de la très importante mine de nickel de Weda Bay en Indonésie, dont il est actionnaire majoritaire, mais sans pouvoir évaluer à ce stade ses volumes de ventes pour 2026.

L'annonce intervient après une phase de quatre mois de maintenance lors de laquelle l'activité du site est réduite à la portion congrue, détaille Eramet dans un communiqué, précisant que le redémarrage est mené "progressivement".

Les acteurs ne sont à ce stade "pas en mesure d'évaluer de manière fiable" les "volumes de production et de vente pour le reste de l'année 2026, ni les teneurs du minerai correspondant à ces volumes".

L'Indonésie est le premier producteur mondial de nickel, utilisé pour la production d'acier inoxydable et dans les batteries rechargeables. La réduction des quotas de production dans ce pays est un facteur de hausse des prix du nickel.

En février, la plus grande mine de nickel au monde avait été informée que les autorités indonésiennes ne l'autorisaient qu'à un "volume annuel de production et de ventes" de 12 millions de tonnes humides (Mth), bien en deçà des quotas 2025 qui étaient de 32 Mth révisés à 42 Mth en juillet.

Eramet disait alors vouloir demander rapidement une révision à "un niveau plus élevé" de son quota de production pour 2026, ce qui a été fait en juillet.

L'actionnaire majoritaire de la concession de 47.000 hectares située sur l'île de Halmahera, à 2.400 km à l'est de la capitale indonésienne Jakarta, est le géant chinois de l'acier Tsingshan.

Le site fait l'objet d'une contestation locale en raison de son impact sur l'environnement et les populations voisines, constaté en 2025 par l'AFP.

Son activité est importante pour Eramet, engagé dans une recapitalisation prévue au quatrième trimestre à hauteur de 500 millions d'euros.

Le groupe français, détenu à 27% par l'Etat Français, a creusé ses pertes au premier semestre 2026, à 195 millions d'euros contre 152 millions d'euros un an plus tôt.

L'autre actionnaire principal de l'entreprise est la famille industrielle Duval, qui détient 37,22% du capital et 43,5% des droits de vote à fin 2025.

Outre le nickel, Eramet produit du manganèse, utile pour la fabrication d'alliages, des sables minéralisés et, depuis fin 2024, du lithium également utilisé dans les batteries électriques.