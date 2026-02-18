Eramet annonce des mesures "structurantes" pour renforcer son bilan après une année 2025 "difficile"

acheminement du minerai Eramet (crédit photo : Eramet group mÃ©dias / )

Le groupe minier Eramet a annoncé mercredi soir des "mesures structurantes" pour renforcer son bilan en 2026, après une année 2025 qualifiée de "difficile", marquée par une dégradation de ses résultats.

Eramet prévoit notamment de renforcer son bilan à hauteur d'environ 500 millions d'euros cette année. Ce projet est convenu avec les actionnaires de référence et ses modalités seront précisées à l'approche de l'opération, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le groupe va également engager une revue stratégique de ses actifs, avec des options de monétisation en 2026.

Le groupe minier entend par ailleurs se focaliser sur "l'amélioration de la performance et la génération de cash avec notamment la mise en oeuvre du programme ReSolution lancé fin 2025". Dans ce cadre, les investissements sont attendus en baisse de l'ordre de 30% à 40% en 2026 par rapport à 2025.

Eramet a ajouté qu'il "suivr[ait] une approche stricte en matière d'allocation du capital, avec le désendettement comme priorité, des investissements ciblés et une suspension du versement de dividendes sur les deux prochaines années".

Son plan de financement s'accompagne de mesures pour préserver les liquidités pendant sa mise en oeuvre, avec le maintien de l'accès à la facilité de crédit renouvelable (RCF) de 935 millions d'euros. Eramet envisage en outre un recours au marché obligataire "si des conditions favorables se présentent."

Le groupe minier a expliqué que ce plan visait à lui permettre "de normaliser ses ratios de crédit (gearing et leverage), tout en sécurisant sa liquidité et son accès au marché obligataire".

Eramet soumettra les résolutions appropriées à sa prochaine assemblée générale, en mai 2026.

Pour l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe a enregistré une perte nette part du groupe de 477 millions d'euros, contre un bénéfice net de 14 millions d'euros en 2024. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté est ressorti à 372 millions d'euros, en recul de 54% sur un an. Le chiffre d'affaires ajusté a de son côté reculé de 7%, à 3,16 milliards d'euros.

"En 2025, le contexte macroéconomique défavorable et un bas de cycle des matières premières conjugué à la baisse du dollar ont pesé sur la rentabilité et la génération de cash du groupe, tandis que notre performance opérationnelle n'a pas été partout à la hauteur de nos objectifs", a commenté la présidente-directrice générale d'Eramet, Christel Bories.

