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Eramet affirme conserver le soutien de ses principaux actionnaires
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 12:04

Eramet ERMT.PA a déclaré mercredi que ses principaux actionnaires avaient renouvelé leur confiance dans la direction et leur soutien à la stratégie de redressement du groupe minier français en difficulté, après des informations de presse indiquant que la famille Duval, son principal actionnaire, envisage de céder sa participation.

Selon un communiqué, les principaux actionnaires ont confirmé leur intention de voter en faveur des résolutions nécessaires lors de la prochaine assemblée générale en mai et restent pleinement engagés dans la réussite de l'augmentation de capital d'Eramet.

(Rédigé par Augustin Turpin et Gus Trompiz; édité par Benoit Van Overstraeten)

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