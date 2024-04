Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: accord sur les garanties financières à la SLN information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Dans la perspective de la signature du Pacte Nickel, Eramet annonce être parvenu à un accord avec l'Etat afin de prolonger les garanties financières accordées à la SLN (Société Le Nickel) pour lui permettre de poursuivre ses activités minières en Nouvelle-Calédonie.



Pour rappel, la SLN doit apporter des garanties financières aux provinces calédoniennes concernées pour garantir la remise en état et la réhabilitation des sites miniers après leur fermeture définitive, au cas où elle ne serait pas en mesure de réaliser ces opérations.



Compte tenu de sa situation financière, la SLN n'est plus en mesure d'apporter par elle-même ces garanties depuis 2020. Depuis cette date, Eramet s'est substitué à elle pour apporter ces garanties qui constituent des engagements hors bilan.





