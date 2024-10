Eramet abaisse ses objectifs pour 2024

(AOF) - Eramet ajuste à la baisse ses objectifs 2024 pour Comilog et PT Weda Bay Nickel ("PT WBN"), compte tenu de conditions de marché particulièrement dégradées de l’acier carbone en Chine, et de la délivrance par les autorités indonésiennes cette semaine d’un permis de vente de minerai de nickel inférieur aux attentes.

Le fort recul de la production d'acier au carbone en Chine cet été a entrainé une nette baisse des achats de minerai par les producteurs chinois d'alliages de manganèse, en parallèle d'une augmentation soudaine de l'offre de minerai basse teneur principalement produit en Afrique du Sud, accélérée par l'envolée temporaire des prix avant l'été.

Cette situation a conduit à un déséquilibre du marché qui a fortement pesé sur les ventes de minerai haute teneur tel que produit à Moanda au Gabon, ainsi que sur l'indice de prix de marché (CIF Chine 44%) qui s'élève aujourd'hui à environ 4 dollars/dmtu (unité de tonne métrique sèche).

En conséquence, les volumes de ventes de minerai de manganèse haute teneur du groupe, fortement contraints sur le troisième trimestre, sont maintenant estimés entre 6,0 et 6,5 Mt en 2024, dont environ 0,7 Mt de ventes internes.

Dans ce contexte, Eramet, en tant qu'opérateur minier responsable, a décidé de suspendre la production de minerai de la mine de Moanda pendant au moins 3 semaines ; les ventes et expéditions se poursuivront pendant cette période. La durée de cet arrêt sera ajustée en fonction de l'évolution du marché.

L'objectif de volume de minerai de manganèse produit et transporté pour 2024 est donc révisé pour se situer entre 6,5 et 7,0 Mt (contre 7,0 à 7,5 Mt précédemment).

En Indonésie, la filiale d'Eramet PT WBN avait préalablement soumis des demandes d'autorisation afin d'augmenter sa production minière pour la période 2024-2026, permettant à la joint-venture de viser une production de 44 Mth de minerai de nickel en 2024 avec une augmentation progressive à plus de 60 Mth à moyen terme.

En début de semaine, dans le contexte actuel de transition du gouvernement indonésien et de délais qui perdurent dans la délivrance des autorisations, et contrairement aux attentes du groupe et aux pratiques antérieures, le ministère des mines a accordé à PT WBN un RKAB (permis d'exploitation) révisé qui limite les ventes annuelles de minerai de nickel pour 2024 et les deux prochaines années à 32 Mth (dont 3 Mth de ventes internes à destination de l'usine de NPI de PT WBN). Les ventes approuvées dans le cadre de ce RKAB sont donc nettement inférieures à la demande de permis révisée pour 2024, telle que soumise par PT WBN conformément au plan minier nouvellement validé.

En conséquence, l'objectif de volumes de minerai de nickel commercialisé à l'externe par PT WBN est revu à 29 Mth en 2024, dont deux tiers de saprolites haute teneur et un tiers de de latérites (contre 40 à 42 Mth précédemment).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Eramet

Points clés

- Producteur, créé en 1880, de minerais et métaux d'alliages, leader mondial dans le minerai de manganèse et le ferronickel, 4ème dans le zircon et les matières titanifères;

- Chiffre d’affaires de 5,4 Mds€, recentré sur les mines et métaux - manganèse pour 59 % des ventes, nickel pour 33 %, sables minéraux pour 9 %, le lithium étant en développement ;

- Ventes réalisées en Asie pour 50 % (dont 20 % en Chine), en Europe pour 28 % (dont 6 % pour la France), en Amérique du Sud pour 12 % et en Amérique du nord pour 6 % ;

- Modèle d'affaires fondé sur la valorisation des métaux et minéraux essentiels au développement économique (manganèse, nickel, sables minéralisés) et à la transition énergétique (lithium, sels de nickel/cobalt, recyclage des batteries) ;

- Capital contrôlé de concert à 64,21 % par l’Etat français dont la STCPI (4 %, Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, détenue par les provinces néo-calédoniennes), Cristel Bories étant PDG du conseil de 18 administrateurs ;

- Bilan assaini avec effet de levier de la dette de 0,7 à fin juin 2023 et ratio sur fonds propres de 33 %.

Enjeux

- Stratégie recentrée après les cessions d’Auber & Duval et d’Eurasteel :

- croître dans les métiers attractifs -minerais de manganèse et sables minéralisés,

- élargir le portefeuille dans les métaux pour la transformation énergétique -sels de nickel et de cobalt et recyclage des piles ion-lithium;

- Stratégie d'innovation portée par le centre IDEAS à Trappes et financée à 1 % des revenus :

- déployée en interne via la Data Factory : pilotage par les business units des mines 4.0 recourant aux data, production additive, robotisation, IoT, intelligence artificielle...

- fondée sur l’open innovation : challenges de jeunes docteurs, concours de start-up, partenariats universitaires et scientifiques;

- Stratégie environnementale de contribution à la neutralité carbone en 2050 :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 en 2035 notamment dans la décarbonation de la production métallurgique et la réhabilitation des sites miniers (gestion des résidus),

- économie circulaire et protection des ressources en eau et de la qualité de l’air,

- montée à 40 % en 2030, vs 2019, des emprunts liés au développement durable ;

- Portefeuille de ressources de classe mondiale : manganèse (Moanda au Gabon), nickel et nickel-cobalt (Nouvelle-Calédonie et Weda Bay en Indonésie), sables minéralisés (Sénégal), lithium (Argentine et France) et recyclage des batteries (France).

Défis

- Sensibilité aux risques géopolitique en Nouvelle Calédonie, au Gabon et au Sénégal ;

- Réussite du plan de réduction des coûts et d’optimisation de la production face à un marché dégradé -chute des prix de vente du manganèse et du nickel, inflation du prix des entrants et disruptions logistiques ;

- Avancée des projets :

- transition énergétique : usine pilote en France pour le recyclage des batteries et, pour 2024, lancement de la production de lithium en Argentine et finalisation de l’étude sur le nickel et le cobalt à Sonic Bay,

- élargissement du portefeuille : exploration au Chili des saumures de lithium et, en Indonésie, des limonites de nickel.