Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: a placé avec succès une émission de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 18:32









(CercleFinance.com) - Eramet annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement d'une émission d'obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds), pour un montant de 500 millions d'euros avec une échéance de 5 ans et demi et un coupon annuel de 6,5 %.



Cette Emission Obligataire a été très favorablement accueillie par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels en France et à l'international. Cette émission a été plus de 3 fois souscrit.



L'Emission Obligataire est liée à deux objectifs de performance durable que sont la réduction de 37 %, par rapport à 2019, de l'intensité d'émissions annuelles des gaz à effet de serre par tonne produite (scope 1 et scope 2) du groupe Eramet au 31 décembre 2026 et l'augmentation à 67 % de la part (en termes d'émissions) de ses fournisseurs et de ses clients ayant des objectifs de décarbonation pour leurs propres émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2).



L'Emission Obligataire, dont le règlement-livraison est prévu le 30 mai 2024, devrait être admise aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et recevoir les notations Ba2 par Moody's et BB par Fitch.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +0.71%