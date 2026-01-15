 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eramet : 80% en 1 mois, efface la résistance des 80E
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 14:03

Eramet pulvérise littéralement, sans marquer de temps d'arrêt, la résistance oblique baissière long terme qui gravite vers 80E (elle est issue de 2 précédents sommets, comme le zénith historique des 162E du 25 mars 2022 puis 114E, zénith du 10 juin 2024) : le titre inscrit un nouveau record annuel à 84,5E et affiche déjà 47% depuis 1er janvier et 80% depuis le plancher des 47,5E du 16 décembre (il y a 1 mois exactement).
Prochain objectif, un doublement à 95E, le titre testera alors un petit plancher testé autour du 20 juin 2024.

Valeurs associées

ERAMET
84,1500 EUR Euronext Paris +2,94%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank