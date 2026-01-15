Eramet : 80% en 1 mois, efface la résistance des 80E
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 14:03
Prochain objectif, un doublement à 95E, le titre testera alors un petit plancher testé autour du 20 juin 2024.
Valeurs associées
|84,1500 EUR
|Euronext Paris
|+2,94%
