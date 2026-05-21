Equity Residential et AvalonBay fusionnent dans une méga-opération immobilière aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des calculs de l'analyste au paragraphe 5, du commentaire du directeur général d'Equity au paragraphe 6, de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 12, ainsi que du contexte tout au long du texte) par Aishwarya Jain

Equity Residential EQR.N et AvalonBay Communities AVB.N ont conclu un accord de fusion par échange d'actions visant à créer une société de location immobilière d'une valeur d'entreprise de 69 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises, renforçant ainsi leur présence sur les principaux marchés américains.

Cette opération, qui donnerait naissance à la plus grande société d'investissement immobilier cotée en bourse aux États-Unis en termes de valeur de marché, renforcera également la capacité d'investissement dans les technologies d'intelligence artificielle.

Les sociétés ont indiqué que leurs marchés de location se recoupaient à 95 %, une concentration qui devrait améliorer les marges en permettant des opérations de proximité, des services centralisés et une réduction des coûts de service.

La transaction devrait générer 175 millions de dollars de synergies brutes d'ici la fin des 18 mois suivant sa finalisation, grâce à la réduction des frais généraux et des dépenses de gestion immobilière, ont déclaré les sociétés.

Cela pourrait contribuer à ajouter environ 15 cents par action au résultat net après ajustement des synergies pour tenir compte de l'impact des réévaluations fiscales immobilières, a déclaré Michael Gorman, analyste chez BTIG.

« Les investisseurs de la société fusionnée bénéficieront d’une croissance accélérée grâce à des investissements accrus dans l’innovation opérationnelle et à une plateforme de développement plus importante et autofinancée », a déclaré Mark Parrell, directeur général d’Equity Residential.

Aux termes de l'accord, les actionnaires d'AvalonBay recevront 2,793 actions ordinaires d'Equity Residential pour chaque action qu'ils détiennent.

À la clôture de l'opération, prévue au second semestre 2026, les actionnaires d'AvalonBay détiendront environ 51,2 % de la nouvelle société et les actionnaires d'Equity Residential le reste.

Cette fusion ouvrira également la voie à un ensemble de données propriétaires plus vaste, permettant des prévisions de la demande basées sur l'IA qui contribueront à réduire les frais d'exploitation, ont-ils ajouté.

Les deux sociétés ont été des investisseurs de série A dans Elise AI en 2020 , qui propose une technologie spécialisée pour la gestion immobilière, telle que des visites guidées par l'IA et la résolution des demandes.

Benjamin Schall, directeur général d'AvalonBay, dirigera la société issue de la fusion, tandis que M. Parrell prendra sa retraite une fois la transaction finalisée.

Les actions d'AvalonBay et d'Equity ont reculé d'environ 1,5 % lors des échanges matinaux à New York.