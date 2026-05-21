Equity Residential et AvalonBay fusionnent dans le cadre d'une méga-opération immobilière aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails du communiqué et des documents réglementaires)

Equity Residential EQR.N et AvalonBay Communities AVB.N ont conclu un accord de fusion par échange d'actions visant à créer une société de location immobilière d'une valeur d'entreprise de 69 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises, renforçant ainsi leur présence sur les principaux marchés américains.

Les sociétés ont indiqué que leurs marchés de location immobilière se recoupaient à 95 %, une concentration qui devrait améliorer les marges en permettant des opérations de proximité, des services centralisés et une réduction des coûts de service.

L'opération devrait générer 175 millions de dollars de synergies brutes d'ici la fin des 18 mois suivant sa finalisation, grâce à la réduction des frais généraux et des dépenses de gestion immobilière.

Dans le cadre de cette opération, les actionnaires d'AvalonBay recevront 2,793 actions ordinaires d'Equity Residential pour chaque action qu'ils détiennent.

À la clôture, prévue au second semestre 2026, les actionnaires d'AvalonBay détiendront environ 51,2 % de la nouvelle société et les actionnaires d'Equity Residential le reste.

Cette fusion ouvrira également la voie à un ensemble de données propriétaires plus vaste, susceptible d'améliorer les prévisions de la demande basées sur l'IA, ont déclaré les sociétés.

Benjamin Schall, directeur général d'AvalonBay, dirigera la société issue de la fusion. Mark Parrell, directeur général d'Equity Residential, prendra sa retraite après la finalisation de la transaction.