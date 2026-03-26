Equitable et Corebridge fusionnent pour créer un assureur américain de 22 milliards de dollars

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(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 8-9, 11-12, 14)

Les assureurs américains Equitable

EQH.N et Corebridge Financial CRBG.N ont annoncé jeudi qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions qui donnerait naissance à une société de 22 milliards de dollars spécialisée dans la retraite, l'assurance-vie et la gestion d'actifs.

La société issue de la fusion disposera de plus de 1 500 milliards de dollars d'actifs gérés et administrés et servira plus de 12 millions de clients.

Les assureurs cherchent à s'agrandir pour rester compétitifs, diversifier leurs activités et renforcer leur position sur les marchés en expansion, tels que ceux de la retraite et du patrimoine.

"La société issue de la fusion bénéficiera d'une position concurrentielle forte et d'une croissance accélérée sur les marchés de la retraite, de l'assurance-vie et des institutions, ainsi que de la gestion d'actifs et de patrimoine", a déclaré Mark Pearson, président-directeur général d'Equitable.

Chaque action en circulation de Corebridge sera échangée contre une action de la nouvelle société mère, tandis que chaque action en circulation d'Equitable sera échangée contre 1,55516 action.

Les actions de Corebridge ont augmenté de 2,4 % avant la mise sur le marché, tandis que celles d'Equitable ont progressé de 3,4 %.

Corebridge, issue d'AIG AIG.N en 2022, est l'un des plus grands fournisseurs américains de produits de retraite et d'assurance. Equitable, qui possède le gestionnaire d'actifs AllianceBernstein, propose des stratégies de retraite et de protection.

Equitable avait une capitalisation boursière d'environ 10,7 milliards de dollars à la dernière clôture, tandis que Corebridge était évaluée à environ 11,6 milliards de dollars, selon LSEG.

UNE PLATEFORME À L'ÉCHELLE

L'opération réunit trois franchises - Corebridge, Equitable et AllianceBernstein - pour créer une société de services financiers diversifiée.

À terme, 100 milliards de dollars d'actifs de Corebridge seront transférés à AllianceBernstein, créant ainsi un gestionnaire d'actifs de près de 1 000 milliards de dollars.

L'opération devrait permettre d'accroître les bénéfices de plus de 10 % d'ici à la fin de 2028 après la clôture de l'opération, prévue pour la fin de 2026.

L'entité combinée aura son siège à Houston et opérera sous le nom d'Equitable. Elle devrait générer plus de 5 milliards de dollars de bénéfices d'exploitation.

Marc Costantini, directeur général de Corebridge, dirigera la nouvelle société, tandis que Mark Pearson, directeur général d'Equitable, en sera le président exécutif.

Les actionnaires de Corebridge détiendront environ 51 % de la nouvelle société, tandis que les investisseurs d'Equitable en détiendront environ 49 %.

Les entreprises ont fixé une indemnité de rupture de 475 millions de dollars en cas d'échec de l'opération.

Morgan Stanley a conseillé Corebridge, tandis que Goldman Sachs a conseillé Equitable.