Équipementiers: faible rentabilité pour la moitié des acteurs européens en 2023 (Clepa)

(AOF) - En 2023, 56 % des équipementiers automobiles anticipent une rentabilité opérationnelle inférieure à 5 % : ils ne sont que 48% à faire la même prévision pour 2024, alors qu’ils étaient 76% pour 2022. C’est ce qui ressort de l’enquête semestrielle menée par le cabinet McKinsey pour le Clepa, qui représente les acteurs au niveau européen C’est la moitié du secteur qui souffre d’une faible rentabilité, voire de pertes, ce qui "remet en question la capacité à financer la transition verte et numérique", selon l’organisation professionnelle.

"Même si les perspectives globales se sont améliorées par rapport à la période Covid, le secteur est toujours très dominé par l'incertitude", résume Lukas Michor, responsable du département équipementiers EMEA de McKinsey. "Ceci est particulièrement dû à des perspectives de volume instables . (...) Un défi majeur pour de nombreux fournisseurs est l'augmentation des coûts et l'incapacité de les répercuter sur les clients OEM. Les coûts de production élevés restent une préoccupation particulière, 43 % des fournisseurs les citant comme un défi stratégique majeur, contre 35 % il y a six mois".

"41 % des sondés expriment leur appréhension du fait que d'autres régions, en particulier la Chine, dépassent l'UE en matière d'innovation technologique", relève Benjamin Krieger, secrétaire général du Clepa. "Des cycles de développement de produits plus courts et la démonstration d'innovations lors d'événements comme le Salon de l'auto de Shanghai contribuent à cette préoccupation" . "Malgré les défis, les fournisseurs européens restent tournés vers l'avenir, avec 21 % d'entre eux donnant la priorité à "investir pour croître" et 44 % adoptant une approche équilibrée de réduction des coûts et d'investissements ciblés".