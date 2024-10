Équipementiers auto européens: 86 000 suppressions d'emplois depuis 2020, le pire est à venir

(AOF) - L’industrie européenne des sous-traitants automobiles est confrontée à des pertes d’emplois les plus importantes depuis la crise du Covid-19. C’est ce qu’affirme leur organisation professionnelle européenne, le Clepa, selon qui quelque 86 000 emplois ont été perdus dans le secteur depuis 2020. 32 000 suppressions d’emplois supplémentaires ont été annoncées au cours des six premiers mois de 2024, dépassant la pire période de la pandémie, ajoute l'organisation, pour qui "le plus grand impact sur l’emploi est probablement encore à venir".

Ces destructions d'emplois sont dues "à la baisse de la demande, à la hausse des coûts de production et aux retards d'investissement dans les nouvelles technologies", affirme l'organisation.

"La rentabilité du secteur de la sous-traitance auto reste insuffisante pour assurer les investissements essentiels nécessaires à la transition verte et à la transition numérique de l'Europe", ajoute le Clepa. "Depuis 2020, seuls 29 000 emplois ont été créés, dont environ 19 000 liés aux technologies des véhicules électriques", l'Allemagne étant la plus durement touchée, avec 60 % du total des pertes d'emplois, soit quelque 52 000 postes détruits depuis 2020.

"Pour préserver les emplois, accélérer la double transition et retrouver notre compétitivité mondiale, nous avons besoin d'un recalibrage réglementaire", demande le secrétaire général du Clepa. Pour lui cela implique "d'adopter l'ouverture technologique dans les normes CO2, de garantir un accès équitable aux données embarquées et de stimuler globalement l'économie et la compétitivité de l'UE".