Equinor: se renforce sur le plateau continental norvégien information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 10:37









(CercleFinance.com) - Equinor prévoit d'intensifier ses activités sur le plateau continental norvégien d'ici 2035 avec des investissements soutenus, dans le but de maintenir la création de valeur et les livraisons d'énergie à l'Europe.



Déjà 2024, les livraisons dans ses projets d'exploration, de développement et d'exploitation en Norvège ont continué de croître. L'entreprise indique avoir acheté des biens et services pour 142,6 milliards de NOK, dont 93 % auprès de fournisseurs norvégiens, générant plus de 85 000 emplois équivalents temps plein.



Les opérations sur les champs et installations terrestres représentaient plus de 85 milliards de NOK. Le champ de Johan Castberg a été le plus grand développement norvégien en 2024. L'exploration a représenté 10,8 milliards de NOK. Les activités liées aux énergies renouvelables, dont Hywind Tampen et Northern Lights, ont mobilisé 170 millions de NOK.









