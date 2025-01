Equinor: obtient 27 nouvelles licences de production information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que le ministère de l'Énergie lui a attribué 27 nouvelles licences de production dans le cadre des Awards in Predefined Areas (APA) de cette année.



Ces licences se partagent entre la mer du Nord (20), la mer de Norvège (6) et la mer de Barents (1), avec Equinor comme opérateur pour sept d'entre elles et partenaire pour 20.



' Nous nous devons explorer davantage pour contribuer à la sécurité énergétique européenne et maintenir notre position de fournisseur fiable d'énergie', indique Jez Averty, vice-président senior pour le sous-sol du plateau continental norvégien.



Equinor prévoit de forer environ 250 puits d'exploration d'ici 2035, en s'appuyant sur son infrastructure offshore existante pour accélérer le développement des découvertes et réduire les coûts.





