Equinor: le bénéfice bondit au 1er trimestre, porté par la flambée des cours des hydrocarbures

( NTB / HAKON MOSVOLD LARSEN )

Le géant énergétique norvégien Equinor a publié mercredi une hausse de 18% de son bénéfice net trimestriel, porté par la flambée des cours des hydrocarbures liée à la guerre au Moyen-Orient et par une production record.

Le bénéfice net ressort à 3,1 milliards de dollars au premier trimestre, contre 2,6 milliards de dollars à la même période en 2025.

Comme ceux de ses pairs en Europe (TotalEnergies, BP...), les résultats d'Equinor sont dopés par l'envolée du prix des hydrocarbures déclenchée par la guerre au Moyen-Orient.

Déclenché le 28 février par l'offensive des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, le conflit a entraîné en réaction le blocage par Téhéran du détroit d'Ormuz, corridor stratégique où transitent habituellement environ 20% du pétrole brut mondial, ce qui a provoqué une chute brutale de l'approvisionnement et une flambée des cours.

Mais le groupe norvégien tire aussi parti d'une production record, en hausse de 9% sur un an, à 2,3 millions de barils équivalent-pétrole par jour, grâce à la montée en puissance de trois gisements dans les eaux norvégiennes, dont Johan Castberg en mer de Barents.

Indicateur préféré du groupe, le résultat d'exploitation ajusté, qui gomme certains éléments exceptionnels, a progressé de 13%, à près de 9,8 milliards de dollars, nettement au-delà du consensus des analystes (9 milliards).

"Les tensions géopolitiques accrues continuent de perturber les flux énergétiques et les prix des matières premières", a noté le directeur général du groupe, Anders Opedal, cité dans le rapport trimestriel de l'entreprise.

"Dans des marchés aussi volatils, le maintien d'un niveau élevé de production sur le plateau continental norvégien renforce le rôle d'Equinor en tant que partenaire énergétique de confiance pour l'Europe", a-t-il souligné.

Plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe hors Russie, la Norvège a mis les bouchées doubles pour approvisionner le continent européen, dont la vulnérabilité en matière énergétique a été mise en lumière par les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.